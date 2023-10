436

O Conselho de Segurança da ONU se reunirá nesta segunda-feira às 22H00 GMT (19H00 de Brasília) para examinar o conflito entre Israel e Hamas, confirmou o organismo, e fontes diplomáticas citaram dois projetos de resolução em debate.



A Rússia apresentou na sexta-feira aos Estados-membros do Conselho um projeto de resolução que pede um "cessar-fogo humanitário imediato, duradouro e plenamente respeitado" e um acesso humanitário "sem obstáculos" à sitiada Faixa de Gaza, segundo as fontes.



O Brasil, que preside o Conselho de Segurança em outubro, também proporá um texto que condena "os atrozes ataques terroristas do Hamas".