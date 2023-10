Biden cancela visita ao Colorado em meio a especulações sobre possível viagem a Israel

436

A Casa Branca anunciou, nesta segunda-feira (16), o cancelamento de uma viagem que o presidente Joe Biden deveria fazer nesse mesmo dia ao estado do Colorado, em um momento em que vários veículos da imprensa mencionam uma possível visita a Israel durante a semana.



"Houve um convite do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu", afirmou ao canal CNN o porta-voz da Casa Branca, John Kirby. Porém, "não há nenhuma viagem sobre a qual eu possa falar neste momento", acrescentou.



Biden permanecerá em Washington para "participar de reuniões sobre questões de segurança nacional", indicou um breve comunicado divulgado pelo governo americano.



A intenção é "permanecer concentrado no que está acontecendo entre Israel e Hamas", disse Kirby.



O democrata de 80 anos tinha uma viagem programada ao Colorado para visitar uma fábrica de torres eólicas.



Vários veículos de comunicação, incluindo o portal Axios e o canal CNN, informaram que autoridades israelenses e americanas estão conversando sobre uma possível visita do presidente Biden, que prometeu a Israel um apoio inabalável após o ataque do Hamas em 7 de outubro.



Esta não seria a primeira viagem de Biden a um país em conflito. Em fevereiro, ele viajou à Ucrânia em uma visita que foi planejada em absoluto segredo.



Também visitou Israel em julho de 2022.