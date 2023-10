Ex-presidente do Banco da China detido por corrupção

436

Liu Lian'ge, ex-presidente do Banco da China, foi detido formalmente e acusado de corrupção, informou a imprensa estatal nesta segunda-feira.



O banco estatal anunciou em fevereiro a renúncia de Liu Lian'ge, 62 anos, como presidente da instituição e que ele foi removido do cargo de diretor do Partido Comunista.



O principal organismo de combate à corrupção do país revelou em março que Liu estava sob investigação por supostas "graves violações disciplinares e legais".



Desde sua chegada ao poder em 2012, o presidente chinês Xi Jinping iniciou uma campanha contra a corrupção nas instituições governamentais.



Os defensores afirmam que a política permite um governo saudável, mas os críticos dizem que permitiu a Xi expurgar seus rivais políticos.



A agência estatal de notícias Xinhua informou que a Procuradoria Popular Suprema "tomou a decisão de prender Liu Lian'ge por suspeitas de que aceitou subornos e concedeu empréstimos ilegalmente".



O caso "foi transferido ao Ministério Público para revisão e processo", segundo a Xinhua.