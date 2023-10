436

O outsider milionário Daniel Noboa, de 35 anos, liderava neste domingo (15) o segundo turno das eleições presidenciais do Equador, com 52% dos votos, contra 48% de sua rival de esquerda, Luisa González, após a apuração de 87% dos votos, segundo a autoridade eleitoral.



Herdeiro de um império do setor bananeiro, Noboa poderia se tornar o presidente mais jovem da história do Equador e representar um obstáculo para o ex-presidente socialista Rafael Correa (2007-2017), que aspirava retornar ao poder através de González, sua herdeira política.