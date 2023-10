Espanha vence Noruega (1-0) e garante vaga na Euro 2024

436

A Espanha se classificou para a Eurocopa de 2024 neste domingo (15), ao derrotar a Noruega por 1 a 0 em Oslo.



O gol marcado no início do segundo tempo pelo meia Gavi (49') deu aos espanhóis a liderança do Grupo A das Eliminatórias da Euro com os mesmos 15 pontos da Escócia, que também garantiu vaga no torneio continental mesmo descansando na rodada.



Já a Noruega fica na terceira posição da chave com 10 pontos, mas com apenas mais um jogo a disputar, e não tem mais chances de classificação.



- Haaland passa em branco -



O artilheiro Erling Haaland deu trabalho ao zagueiro espanhol Robin Le Normand, que acabou sendo substituído no segundo tempo por David García para evitar uma possível expulsão depois de ficar pendurado com cartão amarelo.



Haaland quase abriu o placar depois de uma grande arrancada, na qual deixou Le Normand para trás, mas foi travado por Aymeric Laporte quando já estava de cara para o gol (45'+1).



Na reta final da partida, os noruegueses tiveram a chance de empatar em finalização de Alexander Sorloth que foi salva pelo goleiro Unai Simón (83').



Haaland, que fez dois na goleada sobre o Chipre por 4 a 0, acabou passando em branco contra a Espanha e não conseguiu impedir a eliminação da Noruega, que já tinha ficado de fora da Copa do Mundo de 2022.



Sem conseguir construir jogo por dentro, os espanhóis exploraram as laterais e levaram perigo com chutes de fora da área de Dani Carvajal (28') e Rodri (44').



- Gavi marca -



A 'Roja' chegou balançar a rede quando Álvaro Morata aproveitou bola desviada pelo zagueiro Strandberg ao tentar cortar um cruzamento, mas o gol foi anulado após revisão do VAR (20').



Morata também não conseguiu repetir a atuação da última quinta-feira, contra a Escócia, em que abriu o caminho para a vitória dos espanhóis por 2 a 0.



Mas a Espanha acabou tirando o zero do placar pouco depois da volta do intervalo, quando o jovem Gavi aproveitou uma série de rebotes na área para marcar (49').



O gol foi validado após vários minutos de suspense, enquanto o VAR revisava o lance por um possível impedimento.



"Estou muito feliz pelo resultado da equipe. Acho que fomos muito bem hoje e no final colhemos os frutos", disse Gavi em entrevista após a partida.



A vantagem deu tranquilidade à 'Roja', que tentou manter a posse de bola, enquanto a Noruega, sem nada a perder, partiu para cima em busca do empate.



O técnico da seleção norueguesa, Stale Solbakken, lançou à campo os atacantes Antonio Nusa e Sorloth (58') para aumentar a força ofensiva da equipe.



Nusa teve uma boa oportunidade em uma finalização que parou no goleiro Unai Simón (65'), que não foi muito exigido na partida.



Mesmo sofrendo com a pressão, a Espanha conseguiu se segurar para sair com a vitória e a vaga na Euro.