A Espanha se classificou para a Eurocopa de 2024 neste domingo (15), ao derrotar a Noruega por 1 a 0 em Oslo, resultado que eliminou a seleção nórdica.



O gol marcado no início do segundo tempo pelo meia Gavi (49') deu aos espanhóis a liderança do Grupo A das Eliminatórias da Euro com os mesmos 15 pontos da Escócia, que também garantiu vaga no torneio continental mesmo descansando na rodada.