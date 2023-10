436

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse neste sábado (14) ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que Washington estava trabalhando com a ONU e os países do Oriente Médio para "garantir que civis inocentes tenham acesso a água, comida e cuidados médicos".



"O presidente Biden expressou seu apoio a todos os esforços para proteger os civis", indicou a Casa Branca em um comunicado após uma chamada telefônica entre os dois líderes, uma semana após a ofensiva do movimento palestino Hamas contra Israel, que respondeu bombardeando a Faixa de Gaza.