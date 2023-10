Israel afirma ter encontrado 'corpos' de alguns reféns em Gaza

436

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) informaram neste sábado (14) que, durante suas operações desta semana na Faixa de Gaza, encontraram os corpos de algumas das pessoas sequestradas há uma semana pelo movimento islamista palestino Hamas.



"Encontramos e localizamos no perímetro da Faixa de Gaza alguns corpos de israelenses que tinham sido sequestrados", indicou em coletiva de imprensa o tenente-coronel Peter Lerner, porta-voz das IDF.



Israel estima em pelo menos 120 o número de sequestrados pelos combatentes do Hamas, que também mataram cerca de 1.300 pessoas em sua incursão de 7 de outubro.



Entre os reféns estão militares, mulheres, crianças, idosos, trabalhadores estrangeiros e pessoas com dupla nacionalidade.



Desde então, as forças israelenses têm submetido a Faixa de Gaza a constantes bombardeios, que, segundo as autoridades locais, mataram mais de 2.200 palestinos, 724 deles crianças.



Segundo o Hamas, 22 reféns morreram devido aos bombardeios israelenses, nove deles nas últimas 24 horas.