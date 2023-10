436

O conselheiro de segurança do governo israelense admitiu, neste sábado (14), que os serviços de Inteligência cometeram "erros", ante a sangrenta ofensiva contra Israel lançada pelo movimento islâmico palestino Hamas há uma semana.



"Foi um erro meu, e isto reflete os erros de todos os que fazem as avaliações [de Inteligência]", disse o conselheiro de Segurança Nacional, Tzachi Hanegbi, em entrevista coletiva.



"Realmente achamos que o Hamas tinha aprendido a lição" de sua última grande guerra com Israel em 2021, acrescentou.