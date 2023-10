Rublev bate Dimitrov e vai à final do Masters 1000 de Xangai contra Hurkacz

436

O tenista russo Andrey Rublev, número 7 do mundo, se classificou para a final do Masters 1000 de Xangai neste sábado (14), ao derrotar o búlgaro Grigor Dimitrov (19º).



Rublev fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-6 e 6-3, em uma hora e 49 minutos.



O russo lutará pelo título com o polonês Hubert Hurkacz (17º), que mais cedo bateu na outra semifinal o americano Sebastian Korda (26º), com parciais de 6-3 e 6-4.



Contra Dimitrov, Rublev só conseguiu fechar o primeiro set depois de um apertado tie-break (9-7).



Depois de começar a segunda parcial tendo o serviço quebrado, o russo não demorou para se recuperar e mostrou seu melhor tênis, conseguindo 25 'winners' contra apenas oito de seu adversário.



No domingo, ele vai tentar levantar seu segundo troféu de Masters 1000 no ano, depois de vencer em Monte Carlo, e seu 15º título desde que estreou no circuito.



Já Hurkacz vai disputar sua terceira final de Masters 1000 e busca o sétimo título de sua carreira.