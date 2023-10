Osimhen fará ressonância para determinar gravidade de lesão

436

O atacante do Napoli Victor Osimhen fará por uma ressonância magnética para determinar a gravidade da lesão sofrida durante o amistoso contra a Arábia Saudita, anunciou a seleção nigeriana neste sábado (14).



O jogador de 24 anos foi substituído no segundo tempo da partida disputada na sexta-feira, em Portimão (Portugal), que terminou empatada em 2 a 2. Por enquanto, a natureza da lesão não foi informada.



O técnico da Nigéria, José Peseiro, apenas declarou que Osimhen fará a ressonância e está fora do próximo amistoso da equipe, na segunda-feira, contra Moçambique, em Albufeira, também na região portuguesa do Algarve.



"Na minha opinião, não temos necessidade de colocá-lo para jogar, seja qual for o resultado da ressonância", declarou Peseiro em um vídeo publicado pela seleção nigeriana nas redes sociais.



Pelo Napoli, Victor Osimhen soma seis gols nas oito primeiras rodadas do Campeonato Italiano, do qual foi artilheiro na temporada passada, com sua equipe conquistando o título.