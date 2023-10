Milhares de pessoas vão às ruas em Londres a favor do povo palestino

436

Milhares de pessoas se manifestaram neste sábado (14) no centro de Londres, sob forte vigilância policial, em apoio aos palestinos, uma semana depois do sangrento ataque lançado em Israel pelo movimento islâmico Hamas.



Diferentemente das proibições impostas na França e na Alemanha, a marcha em Londres foi autorizada, mas a polícia advertiu que iria prender qualquer pessoa que demonstrasse apoio ao Hamas.



Esta manifestação aconteceu no oitavo dia desde a guerra, que já deixou milhares de mortos, enquanto Israel instava os palestinos a abandonarem o norte da Faixa de Gaza antes de uma ofensiva militar.



A marcha começou na Regent Street, em frente à sede da BBC, com inúmeras bandeiras palestinas e faixas com os slogans "Liberdade para a Palestina", ou "Parem o massacre em Gaza". A multidão também exigia sanções contra Israel.



"Obviamente, fiquei muito surpreso com o que o Hamas fez no sábado passado, mas continuo achando que a Palestina merece a liberdade", afirmou Jill Goodall, uma professora aposentada de 76 anos entrevistada pela AFP.



"Continua sendo um país ocupado", completou.