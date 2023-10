436

O exército libanês acusou Israel, neste sábado (14), de ser responsável pelo bombardeio que matou um jornalista da Reuters e feriu vários outros, incluindo dois da AFP, na sexta-feira no sul do Líbano.



"O inimigo israelense disparou um foguete contra um veículo de imprensa civil, resultando na morte do cinegrafista Issam Abdallah" e ferindo vários outros jornalistas, conforme um comunicado do Exército.