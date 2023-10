436

A bolsa de Nova York, que começou o dia em alta, fechou a sessão dividida nesta sexta-feira (13), ofuscada pelos riscos geopolíticos, especialmente no Oriente Médio, que impulsionaram as compras de petróleo e ouro.



O índice tecnológico Nasdaq caiu 1,23%, enquanto o industrial Dow Jones ganhou 0,12%. O S&P; 500 ampliado perdeu 0,50%, de acordo com os resultados provisórios.