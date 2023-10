Advogados de Navalny são presos na Rússia

436

Três advogados do opositor russo Alexei Navalny foram colocados em prisão preventiva nesta sexta-feira (13), depois que os serviços de segurança revistaram suas residências, anunciou a equipe do ativista anticorrupção.



Os advogados Vadim Kobzev, Igor Sergunin e Alexey Liptser permanecerão presos até 13 de dezembro, pelo menos. A operação foi realizada no contexto de uma investigação por "participação em atividades extremistas", informou o chefe do departamento jurídico da Fundação Anticorrupção de Navalny, Viacheslav Gimadi.



Em junho de 2021, tribunais russos classificaram como extremistas as organizações de Navalny, uma das maiores vozes da oposição russa na última década, que mobilizou manifestantes contra o governo antes de ser preso, naquele mesmo ano, por acusações de fraude.



Vadim Kobzev deveria comparecer hoje junto à Justiça para representar Navalny em um processo contra a sentença de prisão.



"É por isso que tudo isto está acontecendo, para que Alexei fique sem proteção legal, sem conexão com o mundo externo", disse a porta-voz de Navalny, Kira Yarmysh. "E para enviar a mensagem a outros advogados de que é perigoso defendê-lo e defender outros presos políticos."



Navalny foi condenado em agosto a 19 anos de prisão por "extremismo" e está em uma prisão de segurança máxima perto de Moscou. Desde que foi preso, comunica-se com o mundo externo por meio de mensagens enviadas a seus advogados, nas quais continua denunciando a política do Kremlin e sua ofensiva na Ucrânia.



A repressão às vozes dissidentes aumentou após a ofensiva russa contra a Ucrânia, em fevereiro de 2022, e levou para o exílio a maior parte do movimento opositor.



