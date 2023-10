Arábia Saudita critica evacuação forçada de Gaza

436

A Arábia Saudita rejeitou categoricamente, nesta sexta-feira (13), qualquer deslocamento da população na Faixa de Gaza e condenou o bombardeio de "civis indefesos" no enclave, governado pelo movimento islamista palestino Hamas, que lançou uma ofensiva contra Israel no sábado.



Riade rejeita "categoricamente os apelos ao deslocamento forçado da população palestina de Gaza e condena o contínuo bombardeio de civis indefesos" neste território, informou o Ministério das Relações Exteriores saudita em um comunicado.



Milhares de palestinos fugiram nesta sexta-feira do norte de Gaza para o sul do enclave, depois que o Exército israelense ordenou a população a se retirar da área antes de uma possível ofensiva terrestre.



Israel bombardeia o território palestino há sete dias, em resposta à ofensiva lançada no sábado pelo Hamas, o ataque mais mortal desde a fundação do Estado hebraico há 75 anos.



A ofensiva surpresa do Hamas prejudicou o progresso nas negociações para um acordo entre Israel e Arábia Saudita, impulsionadas pelos Estados Unidos.



Riade, que não reconhece o Estado de Israel, emitiu vários comunicados nesta semana em apoio aos palestinos.



O Ministério das Relações Exteriores saudita instou a comunidade internacional a "agir rapidamente para conter qualquer forma de escalada militar contra civis, evitar uma catástrofe humanitária e fornecer a ajuda necessária aos habitantes de Gaza".



"Privá-los dos meios básicos para uma vida digna é uma violação do direito internacional humanitário e agravará a crise e o sofrimento na região", acrescentou.