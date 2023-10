Com 2 de Mbappé, França vence Holanda e se classifica para a Euro 2024

436

A França se classificou para a Eurocopa de 2024 ao derrotar a Holanda por 2 a 1 nesta sexta-feira (13), em Amsterdã, graças aos dois gols marcados pelo astro Kylian Mbappé.



O atacante do Paris Saint-Germain ultrapassou Michel Platini como o maior artilheiro da história dos 'Bleus' com 42 gols.



"O que ele fez hoje, quando está assim, a equipe da França tem muito mais chances de vencer os jogos", disse o técnico Didier Deschamps sobre seu camisa 10.



Mbappé quebrou um jejum no melhor momento. Sem marcar há quatro jogos pelo PSG e desde 19 de junho pela seleção, o atacante despertou para levar os 'Bleus' a mais uma Euro.



Com a vaga garantida, os franceses terão um fim de ano tranquilo, enquanto esperam o sorteio dos grupos do torneio continental, que será realizado no dia 2 de dezembro, em Hamburgo.



A vitória e a classificação da França no Grupo B das Eliminatórias, com seis vitórias e apenas um gol sofrido, colocam a equipe como uma das favoritas ao título no ano que vem.



O único tropeço dos franceses em 2023 foi a derrota para a Alemanha por 2 a 1 em amistoso disputado em setembro, quando Deschamps utilizou vários jogadores com menos experiência internacional e não contou com Mbappé.



Um dos grandes méritos do técnico francês foi ter conseguido uma renovação após as aposentadorias da seleção de líderes do elenco como Hugo Lloris, Raphaël Varane, Karim Benzema e Steve Mandanda.



Já a Holanda, que sofreu com vários desfalques (Sven Botman, Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Memphis Depay e Cody Gakpo), pouco pôde fazer.



A França mostrou maturidade e jogo coletivo para abrir o placar com Mbabbé (7') após boa jogada do trio Kingsley Coman, Antoine Griezmann e Jonathan Clauss.



O segundo gol foi uma obra de arte, com o camisa 10 batendo colocado de fora da área e acertando o ângulo esquerdo do goleiro Bart Verbruggen (53').



Na reta final, a Holanda diminuiu com Quilindschy Hartman (83').