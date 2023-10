Bélgica vence Áustria (3-2) e sela classificação para a Euro 2024

436

Em duelo entre os líderes do Grupo F das Eliminatórias para a Eurocopa de 2024, a Bélgica derrotou a Áustria por 3 a 2 nesta sexta-feira (13), em Viena, e selou sua classificação para o torneio continental.



Os belgas abriram o placar com um chute cruzado de esquerda de Dodi Lukebakio (12'), que ampliou a vantagem no segundo tempo aproveitando cruzamento de Yannick Carrasco (55').



Romelu Lukaku, que pouco antes tinha acertado um chute na trave, fez o terceiro da Bélgica após jogada de contra-ataque (58').



Quando parecia que o jogo estava decidido, Konrad Laimer (72') diminuiu para a Áustria seis minutos antes de a Bélgica ficar com um jogador a menos pela expulsão de Amadou Onana (78').



O gol e a vantagem numérica deram ânimo aos austríacos, que na reta final marcaram o segundo com Marcel Sabitzer (84' de pênalti), mas não havia mais tempo para evitar a derrota.



Com 16 pontos em seis jogos disputados, a Bélgica já não pode ser ultrapassada pela Suécia, terceira colocada do grupo com 6 pontos e três partidas a cumprir na tabela.



Já a Áustria, mesmo com a derrota, se mantém com 13 pontos e está em vantagem para conseguir a outra vaga da chave.