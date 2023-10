Coreia do Norte enviou armas à Rússia para uso na Ucrânia, diz Casa Branca

436

A Coreia do Norte enviou mais de 1.000 contêineres com equipamento militar e munições à Rússia nas últimas semanas para uso na Ucrânia, informou a Casa Branca nesta sexta-feira (13).



A informação vem à tona um mês depois de o líder norte-coreano, Kim Jong Un, ter viajado ao extremo leste da Rússia para se encontrar com o presidente russo, Vladimir Putin, despertando temores entre os aliados de Kiev sobre a possibilidade de um provável acordo armamentístico.



"Nós condenamos (a Coreia do Norte) por fornecer à Rússia seu equipamento militar", informou o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby.



"Continuamos a monitorar quaisquer carregamentos de armas adicionais (da Coreia do Norte) para a Rússia", acrescentou.



Segundo Kirby, em troca deste apoio, "Pyongyang está buscando assistência militar da Rússia, incluindo aviões-caça, mísseis terra-ar, veículos blindados, equipamento de produção de mísseis balísticos ou outros materiais e tecnologias avançadas".



"Esta parceria militar em expansão entre a Coreia do Norte e a Rússia, incluindo quaisquer transferências de tecnologia da Rússia para a Coreia do Norte, compromete a estabilidade regional e o regime global de não proliferação", acrescentou.



Segundo um gráfico fornecido pela Casa Branca, entre 1º de setembro e 1º de outubro, uma carga de contêineres foi embarcada por mar de Najin, na Coreia do Norte, rumo a Dunay, na Rússia.



A carga foi depois levada por trem a um depósito de munições perto de Tikhoretsk, no sudoeste da Rússia, a cerca de 290 km da fronteira com a Ucrânia.



A Coreia do Norte, que os Estados Unidos acusaram anteriormente de fornecer armamento à milícia russa do Grupo Wagner, é uma produtora maciça de armas convencionais e é conhecida por manter grandes estoques de equipamento bélico da era soviética, embora se desconheça em que condições.