Guerra: jornalista morre após ser atingido por bomba no Sul do Líbano

Jornalistas são atingidos por bombardeios no Sul do Líbano (foto: Reprodução Twitter/@LbIssam)

De acordo com a TVintegrantes da emissora e da agência de notíciasforam atingidos, nesta sexta-feira (13), por bombardeios no sul do Líbano, na fronteira com Israel. O fotojornalista Issam Abdallah, da, foi morto e outros três ficaram feridos: a repórter Carmen Joukhadar e o cinegrafista Elie Brakhya, os dois da(a identidade e o veículo do terceiro ferido não foram divulgados).

Os jornalistas cobriam os bombardeios no local quando foram atingidos por um dos ataques. O momento estava sendo transmitido ao vivo pela. Nas imagens é possível ouvir uma mulher gritando ao fundo: “O que aconteceu? Não consigo sentir as minhas pernas”.

"Estamos profundamente entristecidos por saber que nosso cinegrafista, Issam Abdallah, foi assassinado", declarou a agência de notícias britânica em um comunicado.

De acordo com a agência de notícias francesa AFP , fontes de segurança libanesas afirmaram que o bombardeio aconteceu após uma "tentativa de infiltração" em Israel. Segundo o Al Manar, o canal do Hezbollah libanês, houve disparos na fronteira após o ataque.

*Estagiária sob supervisão de Lorena Pacheco