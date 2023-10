Israel realizou incursões terrestres em Gaza 'nas últimas 24 horas'

436

As forças israelenses realizaram incursões na Faixa de Gaza, informou o Exército nesta sexta-feira (13), depois de evocar uma possível invasão a este enclave palestino densamente povoado.



"Nas últimas 24 horas, as Forças de Defesa Israelenses (IDF) realizaram incursões contra locais determinados dentro do território da Faixa de Gaza (...) para limpar a área de terroristas e de armas", indicou um comunicado militar, acrescentando que estas operações também tinham como objetivo "localizar pessoas desaparecidas".



Os soldados também "desmantelaram células terroristas e infraestruturas", incluindo uma "célula do Hamas que disparou mísseis antitanque em direção" a Israel, detalha o comunicado.



O Exército israelense vem bombardeando o enclave palestino desde sábado, em resposta à ofensiva lançada pelo movimento palestino islâmico Hamas por terra, mar e ar contra Israel.



Mais de 1.300 pessoas morreram em Israel desde então, a maioria delas civis, e cerca de 150 foram sequestradas pelo Hamas, de acordo com o Exército.



Em Gaza, um território de 362 km² onde vivem mais de 2 milhões de pessoas, mais de 1.800 pessoas morreram até agora, incluindo 583 crianças, segundo as autoridades.



Milhares de palestinos fugiram nesta sexta do norte da Faixa, depois que Israel os ordenou a retirada a área antes de uma possível operação terrestre.