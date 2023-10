Biden promete fazer o que estiver ao seu alcance por reféns americanos em Gaza

436

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prometeu fazer tudo o que estiver ao seu alcance para libertar os americanos sequestrados pelo grupo islamita palestino Hamas, segundo trechos de uma entrevista divulgados nesta sexta-feira (13).



Biden falou nesta sexta-feira por videoconferência com familiares dos 14 americanos desaparecidos depois que o Hamas atacou Israel há seis dias e sequestrou dezenas de pessoas, desencadeando um conflito sangrento.



Pelo menos 27 americanos morreram e outros foram sequestrados pelo Hamas, mas a Casa Branca não especificou quantos dos desaparecidos são mantidos como reféns.



Estima-se que 150 israelenses, estrangeiros e pessoas com dupla nacionalidade tenham sido sequestrados durante o ataque de sábado e levados para Gaza.



A Casa Branca não forneceu detalhes sobre a videoconferência de Biden.



Mas Biden disse ao programa "60 Minutes" da CBS que as famílias dos desaparecidos "precisam saber que o presidente dos Estados Unidos se preocupa profundamente com o que aconteceu com eles".



"E faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para trazê-los para casa se pudermos encontrá-los", acrescentou.



A CBS publicou um trecho da entrevista, que vai ao ar no domingo. Sobre o Hamas, o presidente disse: "Isso nem sequer é comportamento humano. É pura barbárie".



O Ministério da Saúde de Gaza estimou, nesta sexta-feira, que pelo menos 1.799 pessoas foram mortas em ataques de represália israelenses em Gaza, incluindo cerca de 600 crianças.



O Hamas afirmou que 13 reféns, incluindo estrangeiros, morreram nos ataques israelenses a Gaza.