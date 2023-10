436

A Coreia do Norte enviou mais de 1.000 contêineres com equipamento militar e munições à Rússia nas últimas semanas para uso na Ucrânia, informou a Casa Branca nesta sexta-feira (13).



"Nós condenamos (a Coreia do Norte) por fornecer à Rússia seu equipamento militar", informou o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby.



"Nós continuamos a monitorar quaisquer carregamentos de armas adicionais (da Coreia do Norte) para a Rússia", acrescentou.