Morre aos 91 anos o astrofísico franco-canadense Hubert Reeves

436

O astrofísico franco-canadense Hubert Reeves, famoso divulgador das ciências do cosmos, morreu nesta sexta-feira (13) aos 91 anos, anunciou seu filho no Facebook.



"Toda a minha família junta-se na dor de anunciar que o nosso querido pai foi para as estrelas", escreveu Benoit Reeves na rede social.



Reeves, que faleceu em Paris, foi um narrador notável da história do universo, a paixão de sua vida, dedicada também a promover a proteção do planeta Terra.



"Hoje, Quebec perdeu um divulgador ímpar, um astrofísico renomado. Hubert Reeves soube encontrar as palavras para nos fazer compreender a humanidade e o infinito. Hoje, se foi como veio, transformando em poeira das estrelas", comentou o primeiro-ministro desta província canadense francófona, François Legault.



Nascido em Montreal em 13 de julho de 1932, o cientista de cabelos e barbas longos, tinha o dom de explicar com facilidade fenômenos físicos complexos.