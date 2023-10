436

O astrofísico franco-canadense Hubert Reeves, famoso divulgador das ciências do cosmos, morreu nesta sexta-feira (13) aos 91 anos, anunciou o seu filho no Facebook.



"Toda a minha família junta-se na dor de anunciar que o nosso querido pai foi para as estrelas", escreveu Benoit Reeves na rede social.