Acidente com ônibus suspeito de levar migrantes deixa sete mortos

Sete pessoas morreram, entre elas uma criança de seis anos, e várias outras ficaram feridas na madrugada desta sexta-feira (13) no sul da Alemanha, quando um micro-ônibus suspeito de tráfico de migrantes caiu, na tentativa de escapar de uma "blitz" na estrada, informou a polícia local.



O veículo, um Mercedes Vito com placa da Áustria, transportava 23 pessoas, incluindo várias crianças, e se acidentou quando tentava evitar um controle na autoestrada a cerca de 25 quilômetros da fronteira entre Áustria e Alemanha.



A polícia divulgou um comunicado, informando sobre "um veículo de um suposto traficante" de pessoas.



Os passageiros do veículo são cidadãos sírios e turcos e o motorista é apátrida, disse à AFP uma fonte policial local.



Entre as sete vítimas mortais está uma criança de seis anos. O motorista e o suposto traficante de pessoas estão entre os feridos, acrescentou a fonte.



A ministra do Interior alemã, Nancy Faeser, disse estar "comovida" com o acidente, que envolveu "supostos contrabandistas", segundo um comunicado.



Devido ao aumento da migração clandestina, a Alemanha "aumentou consideravelmente as forças policiais federais em todas as rotas de contrabando nas nossas fronteiras", acrescentou.



O veículo sobrecarregado foi produzido na região da Baviera e seguia para Munique. Ele capotou em um cruzamento rodoviário entre os municípios de Ampfing e Waldkraiburg por volta de 22h15 de quinta (horário de Brasília), segundo a polícia.



Os feridos, alguns em estado grave, foram hospitalizados em cidades vizinhas.



A Polícia Judiciária abriu investigação por homicídio.



O acidente ocorreu em um contexto de aumento do transporte clandestino de migrantes nas zonas fronteiriças com a Áustria, a República Checa e a Polônia.



Desde o início do ano, foram registradas mais de 70 mil entradas ilegais na Alemanha, um aumento de quase 60% em relação ao mesmo período do ano passado.