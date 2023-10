Brasil cede empate à Venezuela e deixa liderança das Eliminatórias

436

O Brasil tropeçou em casa nesta quinta-feira (12), ao ceder um empate em 1 a 1 à Venezuela na Arena Pantanal, em Cuiabá, resultado que custou a liderança das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, que agora pertence à Argentina.



O zagueiro Gabriel Magalhães abriu o placar para a Seleção no início do segundo tempo (50'), mas na reta final o atacante Eduard Bello empatou para os venezuelanos com um lindo gol de puxeta (85').



Com o resultado, o Brasil perde inesperadamente, além da liderança, seus 100% de aproveitamento nas Eliminatórias.



O time do técnico Fernando Diniz tem agora um compromisso de alta exigência: visitar o Uruguai (4º) na terça-feira, em Montevidéu.



Por sua vez, a Venezuela, que na próxima rodada recebe o Chile, fica na sexta posição da tabela com quatro pontos.



- Casemiro avisou... -



Na voz do capitão Casemiro, o Brasil reconheceu seu favoritismo diante da única seleção sul-americana que nunca disputou uma Copa do Mundo.



Mas o volante do Manchester United advertiu que uma eventual vitória sobre a equipe 'Vinotinto' não seria fácil.



Dito e feito. O time venezuelano se fechou bem no primeiro tempo e expôs as dificuldades que a Seleção encontra para reproduzir estilo de jogo que Diniz implementa no Fluminense.



Embora tenha dominado a posse de bola e os espaços, o Brasil só incomodou o goleiro Rafael Romo em chutes de fora da área de Neymar (3'), Rodrygo (20') e Casemiro (38').



O time brasileiro construiu seu jogo especialmente pelo lado esquerdo, com Guilherme Arana e Vinícius Júnior, de volta depois de ficar de fora dos jogos de setembro por lesão.



Mas também cedeu espaços nessa região do campo, por onde Yangel Herrera cruzou e o atacante venezuelano Darwin Machís finalizou para dar trabalho ao goleiro Ederson.



A Venezuela resistia bem com sua solidez defensiva.



"Foi um jogo de uma equipe querendo propor e a outra querendo defender e jogando por uma bola. Esse foi o resumo do jogo e, infelizmente, eles conseguiram achar essa bola", analisou Casemiro em entrevista após a partida.



- Brasil sai na frente, mas deixa vantagem escapar -



Neymar abriu caminho para o Brasil em sua primeira jogada de perigo depois do intervalo e bateu de direita para Romo desviar para escanteio (49').



Na cobrança, o camisa 10 mandou a bola na primeira trave e achou a cabeça de Gabriel Magalhães, que marcou seu primeiro gol pela Seleção.



Depois da abertura do placar, as duas equipes jogaram mais soltas e com mais espaços, e ambos os treinadores fizeram alterações.



Diniz colocou Gabriel Jesus no lugar de Richarlison, enquanto Fernando Batista lançou a Venezuela ao ataque com as entradas de Bello, Yeferson Soteldo e Jefferson Savarino (ex-Atlético-MG).



Quatro minutos depois de entrar em campo, Soteldo, jogador do Santos, cobrou escanteio que Yangel Herreira desviou de cabeça e obrigou Ederson a fazer boa defesa (62').



A Venezuela começou a dar sinais de que iria passar mais tempo no campo de ataque, sabendo deixaria espaços na defesa, que o time brasileiro não conseguiu explorar.



A persistência venezuelana foi recompensada quando Savarino lançou bola na área e Bello honrou seu sobrenome ao acertar de primeira uma puxeta no canto esquerdo de Ederson, que não teve chances de defesa.



"É um gol de sonho: entrar aqui, no Brasil, com estádio lotado, contra os pentacampeões mundiais e poder fazer um gol como esse, e por um resultado histórico. Na verdade, é algo que permanecerá na memória dos meus filhos e dos filhos dos meus filhos", disse o atacante venezuelano após a partida.



"Eu acho que a gente pecou em dois aspectos. Término das jogadas, a gente criou chances e não fez, poderia ter feito o segundo, o terceiro, o quarto. Cedeu contra-ataque que não devia. E no gol da Venezuela falhou em coisa que não devia ter falhado. Ajustar a marcação e dar a chance para o adversário finalizar", analisou Diniz em entrevista coletiva pós-jogo.



O inesperado tropeço em casa deixa claro que ainda há trabalho a ser feito para que o 'Dinizismo' se torne marca registrada na Seleção.



-- Ficha técnica:



Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 - 3ª rodada



Brasil - Venezuela 1 - 1



Estádio: Arena Pantanal (Cuiabá)



Árbitro: Kevin Ortega (PER)



Gols:



Brasil: Gabriel Magalhães (50')



Venezuela: Bello (85')



Cartões amarelos:



Brasil: Richarlison (56'), André (83')



Venezuela: Herrera (31'), Rincón (33')



Escalações:



Brasil: Ederson - Danilo (Yan Couto 42'), Marquinhos, Gabriel Magalhães, Guilherme Arana - Casemiro (cap) (André 79), Bruno Guimarães (Gerson 79'), Rodrygo, Neymar, Vinícius Júnior (Matheus Cunha 79') - Richarlison (Gabriel Jesus 59'). Técnico: Fernando Diniz.



Venezuela: Rafael Romo - Alexander González, Yordan Osorio, Wilker Ángel, Christian Makoun - Samuel Sosa (Eduard Bello 80'), Yangel Herrera (Cristian Cásseres Jr 46'), Tomás Rincón (cap) (Junior Moreno 67'), Darwin Machís (Yeferson Soteldo 58') - Sergio Córdova (Jefferson Savarino 46'), José Salomón Rondón. Técnico: Fernando Batista.