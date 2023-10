Chile vence Peru em Santiago pelas Eliminatórias

436

O Chile venceu o Peru por 2 a 0 nesta quinta-feira (12), em Santiago, e entrou na zona de classificação direta das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.



Os chilenos abriram o placar no segundo tempo, quando o meio-campista Diego Valdés (74') completou um cruzamento de Erick Pulgar, jogador do Flamengo.



O segundo do Chile foi um gol contra do peruano Marcos López (90'+1).



A seleção chilena é a quinta colocada das Eliminatórias com 4 pontos, enquanto o Peru é o vice-lanterna com apenas 1, à frente somente da Bolívia, que ainda não pontuou.



Na 4ª rodada, na próxima terça-feira, o Chile visita a Venezuela, que conseguiu um empate surpreendente com o Brasil em 1 a 1 na Arena Pantanal, em Cuiabá, enquanto os peruanos recebem a Argentina.