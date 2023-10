Kibutz de Israel realizam cerimônias de luto após ataque do Hamas

436

Com a bandeira a meio-mastro, os cerca de 270 kibutz de Israel realizaram cerimônias de luto, nesta quinta-feira (12), em homenagem às pessoas assassinadas no sábado nessas comunidades agrícolas pelos militantes do Hamas.



O movimento islamista palestino lançou uma ofensiva por terra, mar e ar contra Israel no sábado, e Israel respondeu bombardeando a Faixa de Gaza, governada pelo Hamas desde 2007.



Durante o ataque, cuja violência extrema abalou o país, os militantes capturaram cerca de 150 reféns e mataram cerca de 1.200 pessoas nas ruas, em suas casas ou em um festival de música.



Entre as vítimas israelenses, mais de 200 pessoas foram mortas em dois kibutz, Be'eri e Kfar Aza, situados a poucos quilômetros do enclave palestino.



Em Gaza, os bombardeios até agora causaram mais de 1.400 mortes, de acordo com as autoridades locais.



No kibutz de Sha'ar Hagolan, no centro-oeste do país, várias dezenas de pessoas cantaram o hino nacional em um ambiente carregado de emoção, com alguns participantes chorando e outros se abraçando, observou a AFP.



A cerimônia, que aconteceu simultaneamente em todos os kibutz de Israel às 18h00, pretendia mostrar "luto" e "solidariedade com os kibutz" do sul atacados pelo Hamas, afirmou Gali Dror, responsável pelo kibutz Sha'ar Hagolan, à AFP.



A homenagem também tinha como objetivo "nos fortalecer e demonstrar que estamos juntos", acrescentou.



Sha'ar Hagolan, com 500 habitantes, tem acolhido desde sábado cerca de 150 pessoas de outros kibutz do norte e do sul de Israel, segundo Dror.