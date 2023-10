Senador democrata dos EUA é acusado de ter atuado como agente do Egito

436

O senador americano Bob Menéndez, processado por três acusações de corrupção e tráfico de influência em benefício do Egito, foi acusado também de atuar como agente deste país do Oriente Médio, anunciaram as autoridades judiciais nesta quinta-feira (12).



Menéndez, que preside o poderoso Comitê de Relações Exteriores do Senado, foi indiciado em setembro, junto com sua esposa e três supostos cúmplices, por corrupção.



Acusado de ter "utilizado seu poder e sua influência" em benefício de seus supostos cúmplices e do governo egípcio em troca de centenas de milhares de dólares, o legislador democrata de origem cubana se negou a abandonar o cargo, mas renunciou "temporariamente" à presidência do comitê e se declarou inocente.



Às três acusações de corrupção e prevaricação se soma agora, para o senador, sua esposa e um dos supostos cúmplices, a de ter atuado como agente de um país estrangeiro, concretamente o governo egípcio, segundo o texto de acusação firmado pelo promotor federal de Nova York, Damian Williams.



Williams indicou que, durante uma diligência na residência do casal, em junho de 2022, foram encontrados "maços de notas enfiados nos bolsos do casaco", três quilos em "barras de ouro", um carro de luxo e outros elementos "que faziam parte da fraude".