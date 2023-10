436

A Justiça da França abriu uma investigação pela morte de cidadãos franceses no ataque executado no sábado pelo grupo islamita palestino Hamas em Israel, anunciou, nesta quinta-feira (12), a Promotoria Nacional Antiterrorista (Pnat).



A investigação foi aberta devido aos assassinatos relacionados com uma empresa terrorista, sequestros e raptos, entre outros crimes. Treze franceses morreram e 17 estão desaparecidos, embora se tema que o Hamas tenha feito parte deles reféns.