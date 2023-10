"Foi amedrontador", disse paratleta de Uberlândia que voltou de Israel

Paratleta Leandro Pena participaria do Israel Open (foto: Divulgação/Inni Sports) Leandro Pena, tenista em cadeira de rodas, voltou à Uberlândia depois de ser surpreendido pelo ataque do grupo extremista Hamas, em Tel Aviv, em Israel, no fim de semana. Ele chegou na noite desta terça-feira (10/10) depois de 27 horas de voo por diversos países e momentos de medo em terreno estrangeiro.





Ele e os colegas contaram com ajuda do Comitê Paralímpico Brasileiro e da Confederação Brasileira de Tênis para deslocamento do hotel para o aeroporto e para a compra das passagens. Todos foram de van com escolta armada até o terminal.

Ainda assim, no aeroporto, passaram por momentos em que os passageiros eram levados para bunkers. Eles tiveram que abandonar malas até estar seguros. Foram 33 horas de espera até o embarque.

Após a saída de Tel Aviv, o deslocamento até Uberlândia foi por vários países. “A gente pegou um voo de seis horas até Bangkok, na Tailandia, e depois passamos por Doha, no Catar, até chegar em Guarulhos, em São Paulo. De lá, mais uma hora de voo para Uberlândia, deu cerca de 27 horas no total, sem contar os tempos de espera nas conexões. Foi cansativo, tive medo, mas chegamos no Brasil bem”, disse Leandro Pena.