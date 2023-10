EUA não impôs condições a Israel para uso de sua ajuda militar

436

Os Estados Unidos não impuseram qualquer condição a Israel para o uso de sua ajuda militar, garantiu o secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, nesta quinta-feira (12), na sede da Otan em Bruxelas.



"Não colocamos nenhuma condição para o fornecimento desses equipamentos", disse Austin.



O secretário acrescentou que essa ajuda é destinada a "pessoal militar profissional, conduzido por líderes profissionais, e espera-se que façam o correto na continuidade de sua campanha" contra o movimento islamista Hamas, que atacou Israel no sábado, a partir da Faixa de Gaza.



Além disso, Austin assinalou que Washington não teve informação, nem recebeu alguma advertência antecipada sobre a iminência de um ataque do Hamas em território israelense.



"Se tivéssemos esses sinais, nós os teríamos compartilhado com Israel. Mas, até onde eu sei, não vimos nada", disse o secretário de Defesa dos EUA.