Destroços de drone derrubado deixam três mortos na Rússia

Três pessoas morreram, devido à queda de destroços de um drone destruído pela Rússia durante a noite na região de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, anunciou o governador local, Viatcheslav Gladkov, nesta quinta-feira.



"O sistema de defesa aérea no distrito de Belgorod derrubou um drone tipo aeronave que se aproximava da cidade. Devido à queda de destroços, um prédio residencial privado pegou fogo", publicou Gladkov na plataforma Telegram.



"Três pessoas morreram, incluindo um garoto pequeno", escreveu o governador no Telegram, junto a fotos de uma casa reduzida a escombros.



"É uma manhã difícil para todos nós", declarou. "Estamos todos de luto".



Em uma mensagem prévio, Gladkov disse que outras duas pessoas que ficaram feridas foram hospitalizadas. Um homem se encontra em coma, enquanto uma mulher em estado grave sofreu uma concussão cerebral, completou.



O Ministério russo Defesa indicou na manhã de hoje, no Telegram, que sua defesa aérea havia "frustrado" um ataque com drones lançado por Kiev na região de Belgorod.



Os ataques ucranianos em território russo têm aumentado nos últimos meses, em meio a uma contraofensiva lançada pela Ucrânia em junho.