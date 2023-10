Namorado de brasileira desaparecida em Israel é encontrado morto

436

O israelense Gabriel Azulay, namorado da brasileira Karla Stelzer Mendes — que está desaparecida em Israel — foi encontrado morto na quarta-feira (11/10). A informação foi confirmada por amigos do casal nas redes sociais. Gabriel e Karla estavam no festival Universo Paralello , que ocorria a menos de 20 km da Faixa de Gaza. A rave foi atacada pelo grupo extremista Hamas no sábado (7/10).

"Obrigado, meu irmão, pela amizade de anos desde os dias de Mitzpe Harel, por milhares de festas que comemoramos juntos. Você foi um coração enorme, doce e especial, e tudo sempre aberto e confortável e de todos sem fronteiras e sem limitações. É assim que você é e assim que eu te amei e é assim que você vai ficar comigo para sempre", escreveu Ronen Rasta, amigo de Gabriel.

A carioca Karla Stlezer segue desaparecida. Outros dois brasileiros o gaúcho Ranani Nidejelski Glazer e a também carioca Bruna Valeanu foram encontrados mortos nessa semana.

Pelo menos 2500 brasileiros que estão em Israel pediram auxílio do governo federal para voltar para casa. O governo fará quantas viagens forem necessárias para trazer todos que pediram ajuda. Além disso, 50 brasileiros que estão na Faixa de Gaza também pediram repatriação. Não há ainda uma data para fazer o resgate. A saída seria por terra, pela fronteira pelo Egito.

O Brasil é o primeiro país a retirar seus cidadãos de Israel em meio à guerra. Na quarta, Israel disse que há informações de que brasileiros estariam sendo feito reféns pelo Hamas. O Itamaraty ainda não conseguiu confirmar a informação.

Colaborou Thays Martins*