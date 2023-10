436

Duas pessoas morreram com a queda de destroços de um drone destruído pela Rússia durante a noite na região de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, anunciou nesta quinta-feira (12, quarta no Brasil) o governador local, Viatcheslav Gladkov.



"O sistema de defesa aérea no distrito de Belgorod derrubou um drone tipo aeronave que se aproximava da cidade. Devido à queda de destroços, um edifício residencial privado pegou fogo", disse Gladkov pelo Telegram.



"Infelizmente, há mortos. Os corpos de duas pessoas, um homem e uma mulher, foram recuperados dos escombros pelos serviços de emergência", acrescentou.