Zelensky diz ter recebido garantias de que ajuda dos EUA será 'constante'

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou, nesta quarta-feira (11), que recebeu garantias de Washington de que a assistência militar para seu país será "constante e ininterrupta".



Ele fez esse comentário depois de instar os aliados da Ucrânia a fornecerem as armas necessárias para sobreviver ao inverno, durante sua primeira visita à sede da Otan desde a invasão russa.



"Ficou claro que os Estados Unidos continuarão fornecendo à Ucrânia o apoio constante e sem interrupção necessário para sua defesa", disse Zelensky em seu discurso diário, após se reunir em Bruxelas com o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin.



Ele acrescentou que discutiu como fortalecer a defesa ucraniana antes do inverno, especialmente em termos de "drones e mísseis".



"Agradeço a todos os aliados por sua contínua disposição de ajudar em nossa defesa", disse o presidente ucraniano, acrescentando que "nosso foco principal é fortalecer nossa defesa aérea e as ferramentas mais importantes no front. Artilharia, sistemas de longo alcance".