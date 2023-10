Chanceler pede apoio de alemães para garantir 'segurança' de judeus no país

436

O chefe do governo alemão, o chanceler Olaf Scholz, instou, nesta quarta-feira (11), seus compatriotas a garantirem "a segurança" da população judia na Alemanha e condenou os enfrentamentos ocorridos durante manifestações pró-palestinas.



"Peço o apoio de todos os cidadãos para que, juntos, possamos garantir a segurança de nossos concidadãos judeus, e para isso devemos nos mostrar solidários a eles", afirmou o chanceler em declarações à emissora de televisão ARD.



A guerra entre Israel e o movimento islamita palestino Hamas motivou manifestações em vários países e o reforço de medidas de segurança em torno de locais judaicos.



A ofensiva, lançada no sábado pelo Hamas contra Israel, deixou até agora mais de 1.200 mortos do lado israelense, segundo o Exército, e pelo menos 1.055 mortos em Gaza, segundo as autoridades locais.