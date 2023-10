436

O presidente americano, Joe Biden, pediu, nesta quarta-feira (11), que Israel atue sob as normas da guerra em sua luta contra o Hamas, cinco dias depois do ataque deste grupo islamita palestino que deixou, segundo o exército israelense, ao menos 1.200 mortos.



Biden disse ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que "é muito importante que Israel, (com) toda a raiva e frustração, respeite as normas da guerra". As autoridades de Gaza reportaram, por sua vez, mais de mil mortos na retaliação israelense, que incluiu ataques aéreos e de artilharia nos últimos dias.