O presidente americano, Joe Biden, pediu, nesta quarta-feira (11), que o Irã tenha "cuidado", em meio à escalada de tensões no Oriente Médio, provocada pela guerra entre Israel e Hamas, após o ataque do grupo islamita palestino.



"Deixamos claro aos iranianos: tenham cuidado", disse Biden, durante uma mesa redonda com líderes judeus na Casa Branca. Por anos, o Irã apoiou financeira e militarmente o Hamas, mas tem insistido em que não teve nada a ver com o ataque do grupo a Israel no sábado.