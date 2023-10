436

A Receita Federal dos Estados Unidos (IRS, na sigla em inglês) cobra US$ 28,9 bilhões (cerca de R$ 146 bilhões, na cotação atual) da Microsoft por impostos não pagos entre 2004 e 2013, além de juros e multas, segundo um documento publicado pela empresa nesta quarta-feira (11).



"Divergimos dos ajustes propostos e vamos questionar vigorosamente a [cobrança] através do escritório de apelações da IRS e, se for necessário, da Justiça", informou a gigante da informática, sustentando que o processo poder durar "vários anos".



