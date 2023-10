436

Um segundo porta-aviões americano estará disponível para mostrar apoio a Israel, informou a Casa Branca, nesta quarta-feira (11), depois que um primeiro grupo aeronaval tomou posição na região após os ataques do Hamas em território israelense.



O USS Dwight D. Eisenhower vai chegar em breve ao Mediterrâneo para uma missão planejada previamente "e, desde o princípio, será um recurso disponível, se for necessário", disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby.