Dezenas de pessoas são retiradas por incêndios florestais no centro da Argentina

436

Os bombeiros trabalham nesta quarta-feira (11) para controlar o único foco ainda ativo na província argentina de Córdoba, onde os incêndios florestais obrigaram a retirada de dezenas de famílias e causaram a perda de várias casas, embora não haja feridos, informaram as autoridades.



O incêndio começou na segunda-feira em uma área de pastagem do Vale de Punilla, na região centro-oeste da província, 760 quilômetros a noroeste da capital argentina.



O vento, a secura dos campos e as altas temperaturas ajudaram a espalhar as chamas em direção às casas, e várias delas foram destruídas, em um balanço de perdas ainda sem dados oficiais.



Dezenas de famílias foram retiradas preventivamente, e outras saíram, devido à fumaça que tomou conta de toda a região serrana que permanece sob alerta.



"Há um detido que provocou o incêndio intencionalmente, e espero que recaia sobre ele todo o peso da lei", disse o governador de Córdoba e candidato presidencial, Juan Schiaretti.



A mídia noticiou que o sujeito, um homem de 27 anos que foi preso, admitiu ter acendido uma fogueira para aquecer água e depois não ter conseguido controlar as chamas.



"O que causou foi quase uma catástrofe. As pessoas tiveram que ser retiradas, as casas pegaram fogo. Felizmente não temos que lamentar perdas humanas", disse o governador na terça-feira, em declarações à imprensa local.



Três aviões-tanque e um helicóptero trabalharam em coordenação com as brigadas da região para extinguir o incêndio.



O único foco que permanece ativo nesta quarta-feira é na zona de Tulumba, no centro-norte da província.