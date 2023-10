Papa pede libertação 'imediata' de reféns no conflito Hamas-Israel

436

O papa Francisco pediu nesta quarta-feira (11) a libertação "imediata" dos reféns capturados em Israel pelo movimento islâmico palestino Hamas e disse estar "muito preocupado" com o cerco israelense à Faixa de Gaza.



"Peço que os reféns sejam libertados imediatamente (...) Aqueles que foram atacados têm o direito de se defender, mas estou muito preocupado com o cerco total em que vivem os palestinos de Gaza, onde também há muitas vítimas inocentes", declarou o pontífice, após sua audiência geral semanal no Vaticano.



"O terrorismo e os extremismos não contribuem para alcançar uma solução para o conflito entre israelenses e palestinos, e sim alimentam o ódio, a violência e a vingança, e fazem ambos sofrerem", destacou o jesuíta argentino perante os fiéis de vários países.



"O Oriente Médio não precisa da guerra, mas da paz, uma paz baseada na justiça, no diálogo e na coragem da fraternidade", insistiu.



Israel bombardeou centenas de alvos do Hamas, que governa a Faixa de Gaza, desde que os islâmicos lançaram uma ampla ofensiva surpresa em solo israelense no sábado.