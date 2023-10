China liberta jornalista australiana detida há mais de três anos

436

A jornalista australiana Cheng Lei, detida há mais de três anos na China, foi solta e está a caminho de Melbourne, anunciou o primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, nesta quarta-feira (11).



"O povo australiano desejava que Cheng Lei se reunisse com seus filhos pequenos", disse Albanese, acrescentando que a jornalista estava "encantada" por poder voltar para casa.



Albanese afirmou que Cheng Lei foi libertada após completar os trâmites legais na China.



Cheng, ex-apresentadora da rede estatal chinesa CGTN, estava detida desde agosto de 2020, mas sua prisão foi formalizada apenas em fevereiro de 2021.



A China acusou-a formalmente de "fornecer segredos de Estado ao estrangeiro", sem dar mais detalhes. Seu julgamento ocorreu a portas fechadas e sem a presença do embaixador australiano.



O caso de Cheng foi uma fonte de atrito entre Austrália e China. Agora, Albanese disse que a libertação de Cheng facilitará sua visita à China ainda este ano.



As relações entre a Austrália e a China ficaram congeladas depois que o governo australiano bloqueou o acesso da empresa de tecnologia chinesa Huawei a lucrativos contratos.



Em represália, a China adotou uma série de sanções contra os produtos australianos, medidas que foram sendo gradualmente retiradas, à medida que as relações se distendiam.