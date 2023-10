Adolescente morre esfaqueado em ataque na saída de uma escola em Minas Gerais

436

Um adolescente foi assassinado e pelo menos outros três ficaram feridos na tarde desta terça-feira (10) em um ataque com faca quando saíam da escola em Poços de Caldas, Minas Gerais, informaram fontes policiais a veículos de imprensa.



"Um adolescente, ex-aluno da escola, esfaqueou quatro adolescentes. A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, o suspeito já estava contido por adultos", disse o tenente-coronel Flávio Santiago, porta-voz da Polícia Militar mineira, segundo a Folha de S. Paulo.



O incidente ocorreu à tarde, na hora da saída das aulas, perto de um dos portões da Escola Profissional Dom Bosco, na cidade de Poços de Caldas, no sul do estado, detalharam veículos de imprensa.



Este é o quarto episódio de violência registrado este ano em uma instituição educacional no Brasil, onde os assassinatos têm causado comoção.



O adolescente morto nesta terça-feira tinha 15 anos, detalhou a Folha de S. Paulo.



Imagens que circularam nas redes sociais e foram divulgadas em sites de notícias mostraram o momento em que o suposto agressor era detido do lado de fora da escola.



O suspeito foi levado para a delegacia, onde "as motivações" do ataque estão sendo investigadas, disse Santiago.



"É inaceitável qualquer atentado contra a vida de nossas crianças. Temos que combater o bullying nas escolas, mas o Congresso tem que ter coragem para discutir a redução da maioridade penal, pra acabar com eventos como esse de Poços de Caldas", pediu o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo-MG), na rede social X, antigo Twitter.



A prefeitura de Poços de Caldas expressou solidariedade em nota às famílias dos alunos afetados e à comunidade da escola, onde as aulas foram suspensas até segunda-feira, dia 16.



O Brasil tem registrado um aumento recente da violência nas instituições educacionais.



Em março passado, uma professora morreu após um ataque com faca em São Paulo; em abril, um homem invadiu uma creche em Santa Catarina com um machado e matou quatro crianças; e em junho, dois jovens foram assassinados a tiros no Paraná.



O governo anunciou medidas após esses incidentes para regulamentar as redes sociais e tentar combater as crescentes ameaças contra as escolas.



O pior ataque em uma instituição educacional no país ocorreu em 2011, quando um homem abriu fogo e matou 12 crianças em Realengo, no Rio de Janeiro.