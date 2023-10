436

O saldo dos ataques em Israel subiu para "mais de mil mortos", revelou o Exército israelense na noite desta terça-feira (10), em comparação com os 900 contabilizados anteriormente.



Mais de 2.800 pessoas ficaram feridas, e 50 são oficialmente listadas como "reféns ou desaparecidos" na Faixa de Gaza, de acordo com as autoridades israelenses.