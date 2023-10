436

O furacão Lidia, de categoria 4 e considerado "extremamente perigoso", tocou o solo na tarde de terça-feira (10) na costa do Pacífico central do México, informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC).



Lidia entrou perto da cidade de Las Peñitas, no estado mexicano de Jalisco (oeste), por volta das 23h50 GMT (20h50 de Brasília), "com ventos sustentados de 220 detalhou o NHC em um informe.