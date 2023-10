436

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, visitará Israel e a Jordânia, dois aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio, esta semana, após o ataque lançado pelo grupo islamita palestino Hamas a Israel, informou o Departamento de Estado nesta terça-feira (10).



Blinken visitará Israel na quinta-feira, em uma "mensagem de solidariedade e apoio" a seu aliado, afirmou, nesta terça, o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller.



Em seguida, ele visitará a Jordânia, que tem um tratado de paz com Israel desde 1994, onde ficará até a sexta-feira.