Israel e Líbano travam duelo de artilharia pelo terceiro dia consecutivo

Israel foi alvo de disparos de foguetes do sul do Líbano nesta terça-feira (10) e respondeu bombardeando aquela região, relataram fontes de ambos os lados, no terceiro dia consecutivo de um duelo de artilharia.



De acordo com a Agência Nacional de Informação do Líbano (ANI), "salvas de foguetes foram lançadas do sul do Líbano" em direção ao norte de Israel.



O Exército israelense indicou pouco depois que, "em resposta aos disparos lançados do território libanês para o território israelense, os soldados de Israel estão respondendo neste momento com fogo de artilharia".



As Brigadas Al Qassam, braço armado do movimento islamita palestino Hamas, reivindicou os disparos de foguetes do sul do Líbano contra Israel.



Por meio de nota, a organização informou que fez estes disparos contra a região israelense da Galileia (oeste), "no cumprimento de seu dever".



Israel sofre há três dias com disparos de foguetes do sul do Líbano, que se somam à ofensiva lançada no sábado pelo movimento islamita palestino Hamas, a partir da Faixa de Gaza.



A Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Finul), implantada no sul do país, indicou em nota que detectou disparos de foguetes por volta das 17h30, hora local (11h30 no horário de Brasília).



"Seguimos em contato com as autoridades de ambos os lados da Linha Azul [fronteira entre os dois países] para neutralizar esta situação tão perigosa", acrescentaram as forças de paz, que apelaram à "moderação neste momento crítico".



Na segunda-feira, o movimento libanês pró-Irã Hezbollah disse ter bombardeado dois quartéis israelenses, em resposta à morte de três dos seus membros em ataques do Exército israelense em uma zona fronteiriça do sul do Líbano.



A Jihad Islâmica palestina reivindicou recentemente uma operação de infiltração em solo israelense a partir do Líbano, em apoio à ofensiva do Hamas.